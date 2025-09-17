Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Госдума должна ужесточить свое законодательство в отношении военнослужащих Украины, которые применяют пытки к пленным.

Об этом сегодня в Госдуме заявил депутат Андрей Альшевских, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Последнее время мы часто слышим, как ВСУ пытают и издеваются как над нашими военными, так и над гражданскими лицами. Может, есть смысл усилить наше законодательство в отношении граждан иностранных государств, которые осуществляют пытки и унизительное отношение к российским гражданам за пределами России?», – сказал Альшевских.

Замминистра юстиции Елена Ардабьева заявила, что такие законодательные инициативы уже есть и их необходимо рассмотреть.

Полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх добавил, что комиссия ЕС уже выезжала на Украину и не заметила очевидных фактов, связанных с ВСУ.

«У нас накопилось очень много претензий к Совету Европы, потому что они пытаются скрыть происходящее на Украине, поддерживают действия неонацистов. Об этом надо говорить. Если этот нацистский режим так себя ведет – и их поддерживает совет Европы. Нацистский режим появился на Украине именно при поддержке европейских государств, которые определяют политику в Совете Европы», – возмутился спикер Вячеслав Володин.

Госдума сегодня денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Решение не повлечет отказ от международных обязательств в сфере предупреждения пыток. По-прежнему недопустимыми пытки считаются и внутри страны.