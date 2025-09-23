Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На украинских фронтах продолжаются упорные и вязкие бои. Российская армия продолжает владеть инициативой, но на ряде проблемных участков переброшенные командованием ВСУ резервы пытаются стабилизировать ситуацию.

Сообщается, что украинские подкрепления переброшены в Купянск, часть которого находится под контролем российских подразделений.

«Ситуация существенно не изменилась, но стало труднее продвигаться из-за шумихи, которую подняли вокруг города. Противник из-за этого перебросил сюда очень много резервного мяса и пытается контратаковать», – описывает положение дел на Купнском направлении осинтер и картограф Анатолий Радов.

По его данным, сохраняется тяжелая ситуация к северу от Красноармейска в районе так называемого Добропольского выступа, который пытаются срезать формирования киевского режима. При этом ВС РФ здесь атакуют как изнутри выступа, так и по направлению к нему извне.

В зависимости от исхода боев, в окружении могут оказаться и одна, и другая сторона.

Несмотря на просачивание в Красноармейск, до полного освобождения города пока далеко. Российское командование явно не желает втягиваться в тяжелые городские бои, делая ставку на окружение агломерации.

А вот на Южно-Донбасском направлении) остановить российское продвижение не получается.

«Как по мне, ситуация на Южно-Донбасском направлении выглядит куда как опаснее, нежели на Покровском, Купянском или Лиманском направлениях. Противник наступает здесь с наиболее «перспективными» показателями, нежели на других направлениях (это касается как темпов его продвижения, так и его размаха). И пока ВСУ не удаётся стабилизировать здесь ситуацию в силу целого ряда причин», – пишет обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец.

Это направление опасно для ВСУ не столько даже продвижением в Днепропетровской области, поскольку далее построена достаточно мощная оборонительная линия, а перспективой выхода в тыл такому важному городу и логистическому центру, как Гуляй-Поле (Запорожская область), который пока находится под украинской оккупацией.