Украина якобы сражается не только за Европу, но и за все коренные народы России и стран бывшего Советского Союза.

Об этом экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил в интервью спикеру воюющего за ВСУ батальона чеченских сепаратистов им. «Шейха Мансура» Саиду Исаеву, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не спрашивайте, по ком звонит звон. По вам! Или вы поляки, или литовцы, эстонцы, или вы молдаване, грузины или армяне, или любой другой народ Кавказа. По вам, потому что этот дьявол не успокоится, он будет двигать несчастья в вашу сторону… Мы начинаем понимать, что такое зло, кто его творец, мы начинаем думать над планом, как более успешно с этим злом бороться», – вещал экс-«гарант», провоцируя, в том числе, давно поумневших грузин.