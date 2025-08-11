Ющенко исключил Россию из списка славянских стран

Вадим Москаленко.  
11.08.2025 08:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1032
 
Д.Б., Дзен, Политика, Россия, Украина


Не русские, а украинцы – самая большая славянская нация на всём Европейском континенте.

Об этом в интервью каналу 1+1 заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Не русские, а украинцы – самая большая славянская нация на всём Европейском континенте. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ну, русской нации как таковой нет, вы же понимаете. Есть 160 коренных народов [которые всё равно носят футболки «Я – русский»!]. Ну, как сказать. Это Ельцин ввёл эту категорию «россиянин», какую категорию можно назвать россиянином? Потому что Россия – это федерация. Ты житель этого государства, России. А русский – это этническая характеристика.

Кстати, загадка, как на болотах, где проживала чудь, весь, меря, где никогда не ступала нога славянина, сегодня проживает якобы наибольшее славянское общество. Как оно туда пропутешествовало? Что это были за исходы? Украинцы, если взять Европейский континент, это самая большая славянская нация», – бредил Ющенко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить