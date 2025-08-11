Ющенко исключил Россию из списка славянских стран

Не русские, а украинцы – самая большая славянская нация на всём Европейском континенте.

Об этом в интервью каналу 1+1 заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ну, русской нации как таковой нет, вы же понимаете. Есть 160 коренных народов [которые всё равно носят футболки «Я – русский»!]. Ну, как сказать. Это Ельцин ввёл эту категорию «россиянин», какую категорию можно назвать россиянином? Потому что Россия – это федерация. Ты житель этого государства, России. А русский – это этническая характеристика.

Кстати, загадка, как на болотах, где проживала чудь, весь, меря, где никогда не ступала нога славянина, сегодня проживает якобы наибольшее славянское общество. Как оно туда пропутешествовало? Что это были за исходы? Украинцы, если взять Европейский континент, это самая большая славянская нация», – бредил Ющенко.