Вучич исхитрился: «Я не изменю своё мнение по антироссийским санкциям, но в Cовбезе и правительстве – могут»
Президент Сербии Александр Вучич допустил, что Сербия может присоединиться к антироссийским санкциям ЕС.
При этом он поспешил снять с себя личную ответственность за подобный шаг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Сербский президент провёл встречу с главой делегации ЕС в Сербии Андреасом фон Бекератом, который вручил ему ежегодный отчёт Еврокомиссии о прогрессе Сербии на пути вступления в это надгосударственное образование.
Европейский гость выдал ничего не значащий спич о том, что «будущее Сербии – в ЕС», а «агрессивная война против Украины усилила процесс расширения Евросоюза и подчеркнула важность реформ».
«Это не критически важный документ, а индикатор того, над какими направлениями необходимо работать. Темпы реформ значительно замедлились, и, с другой стороны, отмечаются позитивные изменения – в экономических критериях и ряде мер политики ЕС на внутреннем рынке.
Технические предпосылки для открытия «кластера 3» существуют, и вопрос о том, произойдет ли это, зависит от государств-членов», – заявил фон Бекерат, также потребовав от Белграда продолжения диалога с албанскими сепаратистами из Косово.
«Господин фон Бекерат, я очень рад, что сегодня смог получить ежегодный доклад Европейской комиссии, Европейского союза о ситуации в Сербии. Вы сказали, что это зеркало, я бы сказал, что это ваше мнение и ваш взгляд, но, конечно, не зеркало. Но я чрезвычайно благодарен вам за всё, что вы сегодня сказали», – довольно нервно парировал слова европейца Вучич.
На вопрос журналиста, изменит ли Сербия свою позицию и введёт ли санкции против России, поскольку в отчёте говорится, что Сербия повысила уровень соответствия внешней политике ЕС, и содержится призыв к продолжению этого процесса, тот ответил, что надеется на скорейшее окончание военного конфликта и «слишком стар, чтобы менять своё мнение», но при этом не может ничего гарантировать.
«Сербия уже почти четыре года уважает выводы Совета национальной безопасности, принятые вскоре после начала войны на Украине.
Но как в Совете национальной безопасности, так и в правительстве Сербии люди могут изменить это решение. Я считаю важным сделать всё возможное для продвижения Сербии по европейскому пути», – добавил он.
