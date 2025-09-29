ВСУ жалуются: «От Купянска до Запорожья сплошные потенциальные котлы»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские источники пусть и нехотя, но начинают признавать присутствие русских в Купянске (Харьковская область).

По словам главы подконтрольной киевскому режиму военной администрации города Андрея Беседина, в Купянске критическая ситуация.

«Ситуация критическая, враг все-таки находится в городе, диверсионно-разведывательные группы есть в городе, сейчас проходит контрдиверсионная операция… К сожалению, сегодня Купянск – это закрытая территория, город полностью закрыт для каких-либо служб. Единственные, кто туда может заехать – это наши военные. Эвакуация, к сожалению, максимально затруднена, единственный сейчас способ выехать – это выйти пешком за территорию Купянска», – заявил Беседин.

Через несколько часов украинское командование попыталось погасить панику и включить антикриз. Так, спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что Купянск якобы находится под украинским контролем.

Впрочем, далее он, противореча самому себе, признал, что в городе идут бои, что явно подразумевает лишь частичный контроль той или иной стороны.

«На севере города продолжаются поисково – ударные действия Вооруженных сил Украины против российских оккупантов. В самом городе Купянске – сейчас проводятся активные контрдиверсионные мероприятия», – заявил Ковалев.

Потерю контроля над значительной частью города признает и украинский ресурс «Дип Стейт», на карте которого серая зона доходит до центра города.

А украинские военные уже пишут, чем обернется утрата Купянска.

«Потенциальная потеря Купянска может повлечь за собой необратимые негативные последствия для выступа к югу от города, и, как следствие, формирование ЛБС уже по реке Оскол. Приблизительно такая же обстановка может сформироваться и на Лиманском направлении, ведь за последний месяц мы также имеем проблемы на этом направлении, в частности для города Лиман в том числе. Такое ощущение, что все это очень легко промелькнуло на фоне баталий на Добропольском направлении. Суть в том, что прорыв в сторону Доброполья был на относительно большую, шокировавшую глубину, но по результатам в территориальной плоскости мы больше потеряли и продолжаем терять на Купянском и Лиманском направлениях», – жалуется регулярно цитируемый украинскими СМИ офицер ВСУ с позывным «Алекс».

Он добавляет, что когда смотрит на линию соприкосновения от Купянска до Запорожской области, то видит «сплошные потенциальные котлы».