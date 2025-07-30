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Украинская армия переживает кризисные явления в комплектовании.

Об этом офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко заявил в интервью украинскому «Радио НВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не просто люди в подразделении, а формирование боеспособных подразделений, их подготовка и слаживание. У нас с этим серьезные проблемы. Просто не успевают завершить подготовку. Следствием этой недоподготовки, и пожарного входа на боевое задание часто являются необязательные потери, что в свою очередь приводит к тому, что приходится срывать недоподготовленные и недосформированные подразделения. Это порочный замкнутый круг», – сказал Кочевенко.

Он пожаловался на то, что российская армия выжигает позиции ВСУ на 20 километров и больше при помощи дронов на оптоволокне.