ВСУ вошли в «порочный круг необязательных потерь»

Елена Острякова.  
30.07.2025 14:23
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен


Украинская армия переживает кризисные явления в комплектовании.

Об этом офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко заявил в интервью украинскому «Радио НВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия переживает кризисные явления в комплектовании. Об этом офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады...

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«Не просто люди в подразделении, а формирование боеспособных подразделений, их подготовка и слаживание. У нас с этим серьезные проблемы. Просто не успевают завершить подготовку. Следствием этой недоподготовки, и пожарного входа на боевое задание часто являются необязательные потери, что в свою очередь приводит к тому, что приходится срывать недоподготовленные и недосформированные подразделения. Это порочный замкнутый круг», – сказал Кочевенко.

Он пожаловался на то, что российская армия выжигает позиции ВСУ на 20 километров и больше при помощи дронов на оптоволокне.

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