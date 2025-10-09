ВСУ устроили «квартирный террор» в восточных регионах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Солдаты ВСУ без спросу занимают дома беженцев с прифронтовых территорий, после чего грабят и разрушают их.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Даниил Гетманцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ко мне ежедневно обращаются беженцы по поводу того, что им начисляют коммунальные услуги за пользование жильем, в котором они не проживают. Более того, очень часто во фронтовых и прифронтовых городках, в их квартирах и домах проживают военнослужащие, которые делают это без оформления, и на людей ложится бремя оплаты коммунальных услуг. Я хочу всем напомнить, что на сегодняшний день у нас зарегистрировано более 3,8 миллиона внутренне перемещенных лиц, большинство из них не получает никакой помощи от государства, большинство из них, а последнее время – это 140 тысяч человек, вообще были лишены даже той мизерной помощи в 2 тысячи гривен», – сказала депутат.

Она добавила, что после «квартирования» всушников дома беженцев становятся непригодными для жизни.