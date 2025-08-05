ВСУ тщательно и с упорством обустраивают себе очередной котёл в Донбассе

Сергей Вредников.  
05.08.2025 17:48
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские националисты планируют превратить Константиновку в очередную «фортецю», но окажутся в котле.

Об этом в своём блоге заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские националисты планируют превратить Константиновку в очередную «фортецю», но окажутся в котле. Об этом...

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«Украинские боевики серьезно засели в Константиновке. Скажем так, бегства или самовольного оставления позиций в массовом порядке здесь не отмечается. То есть, скорее всего, они готовятся к длительной обороне данного населенного пункта.

Но с ними это может сыграть злую шутку, как и на других направлениях, поскольку продвижение западнее Часов Яра по направлению Дружковки и юго-западнее на север может просто перерезать логистические пути, и по сути украинские боевики окажутся в таком огромнейшем котле», – сказал Марочко.

«Так что не бегут, собираются держаться здесь, и я думаю, что ситуация здесь будет развиваться довольно быстро и динамично. Это две-три недели, и будет понятно, как себя будет вести противник», – добавил эксперт.

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