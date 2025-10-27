ВСУ превращены в «мясокомбинат имени Сырского»
Российская армия готовит почву для нового наступления на украинскую столицу.
Об этом в эфире видеоблога «Ревсовет» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова», депутат ВР прошлого созыва Игорь Мосийчук.
Он не исключает, что киевский район Троещина скоро превратится в аналог харьковской Салтовки – и туда будут спокойно долетать российские КАБы.
При этом он призывает обратить внимание на регулярные удары по приграничной Черниговской области, считая, что готовится почва для наступления на этом направлении.
«Возможно, путями Муравьёва, который на УНР наступал, могут снова зайти российские войска в сторону Крут. Им не надо брать Киев сейчас. Они оттуда малыми средними дронами, КАБами могут взять под полный контроль столицу. Небо Украина проигрывает. Надо это честно сказать», – сказал экс-каратель.
По его словам, нереально говорить, что Украина сможет воевать еще два-три года, когда «когда ловят на улице кривых, косых, больных, командировочных, бронированных, небронированных, грузят в бусики, везут, кидают как мясо».
По имени главкома ВСУ он называет происходящее «мясокомбинатом имени Сырского».
«Вооруженные силы Украины стараниями Зеленского, Сырского и компании превращены в мясокомбинат имени Сырского, куда свозят в бусиках людей фактически на утилизацию. Ну давайте скажем это прямо – они не воюют, они день-два, пять, максимум, на фронте. Вы можете себе представить?», – негодует Мосийчук.
