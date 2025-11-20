ВСУ осознали, что Зеленский крыса и мародер – украинский политолог пророчит «отход за Збруч»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нынешний коррупционный скандал, в котором замешано высшее руководство Украины, деморализует ВСУ.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший родную страну киевский политолог Константин Бондаренко, отвечая на вопрос, как коррупционный скандал повлияет на фронт.

«На фронте и так ситуация крайне сложная. Но все бойцы без всяких решений судов – они простые ребята – понимают: и верховный главнокомандующий, и его окружение оказались крысами. Они понимают, что руковдство страны, вчера выступавшее с патетическими заявлениями, занимается банальным мародерством. Тогда возникает вопрос: а за что умирать? Я понимаю, есть присяга, родина, долг и так далее. Но действия высшего руководства страны оказывают деморализующее действие на солдат», – сказал Бондаренко.

Он призвал обратить внимание на тревожные тенденции на ряде участков фронта, в частности, у Северска, который долгое время успешно оборонялся, а теперь бои идут уже в самом городе.