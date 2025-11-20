ВСУ осознали, что Зеленский крыса и мародер – украинский политолог пророчит «отход за Збруч»
Нынешний коррупционный скандал, в котором замешано высшее руководство Украины, деморализует ВСУ.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший родную страну киевский политолог Константин Бондаренко, отвечая на вопрос, как коррупционный скандал повлияет на фронт.
«На фронте и так ситуация крайне сложная. Но все бойцы без всяких решений судов – они простые ребята – понимают: и верховный главнокомандующий, и его окружение оказались крысами. Они понимают, что руковдство страны, вчера выступавшее с патетическими заявлениями, занимается банальным мародерством.
Тогда возникает вопрос: а за что умирать? Я понимаю, есть присяга, родина, долг и так далее. Но действия высшего руководства страны оказывают деморализующее действие на солдат», – сказал Бондаренко.
Он призвал обратить внимание на тревожные тенденции на ряде участков фронта, в частности, у Северска, который долгое время успешно оборонялся, а теперь бои идут уже в самом городе.
«Донбасс удержать не удастся точно. Поэтому пойти на те или иные формы сдачи административной территории Донецкой области, которую еще контролируют украинские войска, – это единственное разумное решение будет. Вопрос только как, на каких условиях.
Что касается разного рода бравадных заявлений, что мы просто отходим на более выгодные позиции, то так может оказаться, что самые выгодные позиции для обороны находятся на реке Збруч», – добавил Бондаренко.
