ВСУ осознали, что Зеленский крыса и мародер – украинский политолог пророчит «отход за Збруч»

Игорь Шкапа.  
20.11.2025 17:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 613
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Нынешний коррупционный скандал, в котором замешано высшее руководство Украины, деморализует ВСУ.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший родную страну киевский политолог Константин Бондаренко, отвечая на вопрос, как коррупционный скандал повлияет на фронт.

Нынешний коррупционный скандал, в котором замешано высшее руководство Украины, деморализует ВСУ. Как передает корреспондент...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На фронте и так ситуация крайне сложная. Но все бойцы без всяких решений судов – они простые ребята – понимают: и верховный главнокомандующий, и его окружение оказались крысами. Они понимают, что руковдство страны, вчера выступавшее с патетическими заявлениями, занимается банальным мародерством.

Тогда возникает вопрос: а за что умирать? Я понимаю, есть присяга, родина, долг и так далее. Но действия высшего руководства страны оказывают деморализующее действие на солдат», – сказал Бондаренко.

Он призвал обратить внимание на тревожные тенденции на ряде участков фронта, в частности, у Северска, который долгое время успешно оборонялся, а теперь бои идут уже в самом городе.

«Донбасс удержать не удастся точно. Поэтому пойти на те или иные формы сдачи административной территории Донецкой области, которую еще контролируют украинские войска, – это единственное разумное решение будет. Вопрос только как, на каких условиях.

Что касается разного рода бравадных заявлений, что мы просто отходим на более выгодные позиции, то так может оказаться, что самые выгодные позиции для обороны находятся на реке Збруч», – добавил Бондаренко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить