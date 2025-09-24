Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Победные заявления украинского военно-политического руководства об успехах в ликвидации прорыва ВС РФ на Добропольском направлении по большей части не соответствуют действительности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет антироссийский пропагандистский портал «Украинская правда», подготовивший материал на основе бесед с представителями ВСУ, воюющими на этом направлении.

Указывается, что на данный момент срезать выступ или полностью его блокировать таки не удалось.

«Там есть дыры, незачищенные лесополосы, по которым противник движется к Белицкому, Новому Донбассу, который в 1,5 километрах от Доброполья. И выходит каша: мы вместе с противником несем службу в полосе 10 километров. Ну, зайдет наша группа, просидит там две недели, а дальше что? Солдат есть захочет, стрелять чем-нибудь надо. Нам нужно срочно укреплять фланги, выставлять свои огневые средства, а не затягиваться еще больше в середину этого выступа», – говорит офицер разведки одного из подразделений, стоящих у выступа.

Жалуются представители ВСУ и на ложь командования.

«Эти все победные заявления соответствуют действительности где-то на 30% – я не знаю, почему Зеленский и Сырский это говорят. Возможно, они не владеют ситуацией. Нигде на этом выступе нет сплошной линии. Наши успехи преувеличены. Но, с другой стороны, русские сейчас здесь много теряют, потому что здесь влезли в «кишку», – говорит по понятным причинам пожелавший остаться анонимным полковник ВСУ.

Отмечается, что ВС РФ продолжают накапливаться на севере выступа – в Кучеровом Яру и штурмовать в направлении Золотого Колодца, Веселого и Грузского, откуда «можно тянуться к Дружковке».

Кроме того, в Покровске (Красноармейске) и Мирнограде (Димитрове) и южнее этих городов украинские подразделения «ежедневно оказываются во все более сложной ситуации».

«К величайшему сожалению, после летней зачистки русские вновь проникли в Покровск. Утрачен Красный Лиман южнее Родинского, именно Родинское приближается к полуокружению. По сути, оккупанты успешно повторяют на Покровском направлении Курский сценарий – они прицельно выбивают логистику. Некоторые украинские военные уже ходят на позиции по 10-20-25 километров, как это было на Курщине», – продолжает «УП».

Отмечается, что это тяжело физически и не может длиться долго.

«Отчитываются об освобождении, но в то же время идет потеря с других сторон этого направления… Пути в Мирноград постепенно тают, как мы и предполагали», – причитает один командиров роты.

По его словам, пополнять БК в таких условиях нереально.