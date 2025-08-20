Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина будет продолжать уничтожать всё русское, даже если в результате страна перестанет существовать.

Об этом на заседании Верховной рады заявил соратник Петра Порошенко, украинский журналист и депутат Николай Княжицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Лавров говорил, что Россия не ставит целью захват территорий, её интересуют исключительно русские люди, которые сотни лет проживали на этих территориях, и что были приняты законы, которые уничтожают права русскоязычных. Москва выставляет это условием для полного урегулирования», – сказал Княжицкий.

Он назвал ложью заявления российских политиков, и пообещал, что война будет продолжаться до полного уничтожения одной из сторон.