20.08.2025 22:40
Украина будет продолжать уничтожать всё русское, даже если в результате страна перестанет существовать.

Об этом на заседании Верховной рады заявил соратник Петра Порошенко, украинский журналист и депутат Николай Княжицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Лавров говорил, что Россия не ставит целью захват территорий, её интересуют исключительно русские люди, которые сотни лет проживали на этих территориях, и что были приняты законы, которые уничтожают права русскоязычных. Москва выставляет это условием для полного урегулирования», – сказал Княжицкий.

Он назвал ложью заявления российских политиков, и пообещал, что война будет продолжаться до полного уничтожения одной из сторон.

«Украинский язык и вера должны быть защищены, а все российские рудименты «русского мира» должны быть уничтожены.

Мы должны заниматься серьезной пропагандой украинских ценностей и нашей истории в мире, потому что именно американские избиратели сейчас мешают многим в американской администрации поддержать Россию», – рассуждал он.

