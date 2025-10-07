«Всё равно их оккупируют» – в Раде хотят легализовать отъём жилья в прифронтовых зонах
Украинскому руководству пора рассмотреть правовые механизмы отбора жилья у населения в прифронтовых регионах.
Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат Соломия Бобровская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нужна военно-квартирная повинность, чтобы решить проблему расселения наших войск в прифронтовых территориях. Мы превращаем ВСУ в армию – чуть ли не бомжей.
Потому что кроме тех, кто сидит сегодня в окопах более 200-300 дней, есть и такие случаи, [остальные вынуждены искать жильё самостоятельно]. К сожалению, уже десятый год даже речи нет о механизме возврата средств за то или иное жилье физического или юридического лица.
А для того, чтобы ввести военно-квартирную повинность, нужен указ президента, который должны готовить на заседании СНБО», – сказала Бобровская.
Она потребовала немедленно разработать документ, который давал бы ВСУшникам право легально отбирать недвижимость, хотя хорошо известно, что они и так не спрашивают никого из местных, а просто – нагло вваливаются в их жилье.
«Пора перестать издеваться над ребятами, которые оплачивают сегодня для себя жилье, живя в селах и городках фронтовых, от 20 до 50 тысяч гривен ежемесячно. Вы вдумайтесь, это вдвое дороже, чем любой элитный район Львова, Одессы или даже Киева. Это половина заработной платы военнослужащего!
Мы можем ввести в действие механизм военно-квартирной повинности. Если государство не может компенсировать, тогда давайте подумаем о механизме принудительного изъятия и предоставления в аренду военнослужащим в тех городках, которые сегодня уже критичны, падают, и уходят под оккупацию», – подытожила укро-депутат.
