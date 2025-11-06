«Всё ради любовниц»: государственное мародёрство набирает стахановские темпы – укро-политолог

Украинские власти уже подстраховались на случай, если население потеряет возможность или желание оплачивать коммунальные услуги.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Час от часу – инициатив всё больше откровенно мародёрского толка. 236 голосов в Верховной раде проголосовали законопроект 14005, согласно которому, даже за малейшую недоимку по коммунальным услугам будут арестовывать имущество должника.

Вот так решается проблема перевалившего за 100 млрд долга по коммунальным услугам. И неважно, что у кого-то тепла годами нет, у кого-то и жильё разрушено, главное, чтобы денежки капали.

Поскольку плата за коммунальные услуги у нас превратилась в аналог подушного налога, куда зашивается всё – и любовницы, и дикие зарплаты членам наблюдательных советов. Тот же Лещенко – порядка 10 штук баксов денежное содержание. Неплохо, на жизнь хватает.

Это всё заложено в наши с вами тарифы. Но если, не дай Бог, посполитые перестанут платить – а мы их в бараний рог! Вот и приняли», – возмущался Золотарёв.