Британия в следующем году начнет строительство заводов по производству оружия, боеприпасов, взрывчатки и морских дронов.

Об этом на брифинге в Лондоне заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Хили, кроме того, она продолжит поддерживать Украину как «форпост европейской безопасности».

«У этих новых оборонных инвестиций двойная цель, двойная выгода для нашей безопасности и экономики. Во-первых, мы вместе с союзниками разрабатываем новую стратегию европейской безопасности, основанную на сильной, надежной и суверенной Украине. На более сильной, более интегрированной в НАТО, на европейских странах, которые внедряют инновации в военное время…

И сегодня я могу объявить о новой программе строительства заводов будущего.

13 потенциальных площадок для производства боеприпасов и взрывчатых веществ, строительство которых начнется в следующем году.

Полтора миллиарда новых инвестиций в этом парламенте, создание более тысячи новых рабочих мест в Великобритании, чтобы перевооружить Великобританию, обновить нашу промышленность, повысить боеготовность наших вооруженных сил…», – трепался британец.

«И посмотрите, что я собираюсь сделать сегодня днем! Я поеду в Плимут. Я открою новый завод, британский завод, который был построен в прошлом году по соглашению с Германией, с новыми инвестициями в Великобританию, где мы сможем начать разрабатывать и производить морские подводные беспилотники, которые помогут укрепить безопасность!», – вещал Хили.

