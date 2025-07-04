«Все цели поражены». В Польше истерика из-за рекордного удара по Киеву

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Западная пресса пишет о ночном ударе по Киеву как о «рекордном» и связывает его с предстоящим разговором Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который должен состояться сегодня. Напомним, что вчера американский президент признал, что не смог переубедить Владимира Путина, который настаивал, что Москва будет добиваться всех изначальных целей СВО.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил с истеричным заявлением, сообщив, что в Киеве повреждено польское консульство (никто не пострадал), а потому нужно возобновить американские поставки ВСУ.

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«Мощная российская атака прошлой ночью вызвала пожары и множество разрушений, в том числе в польском консульстве в Киеве. Президент Трамп, Путин высмеивает ваши усилия по поддержанию мира. Прошу восстановить поставки зенитных боеприпасов на Украину и ввести новые жесткие санкции против агрессора», – потребовал Сикорский.

«Нападения на Киев стали постоянными, наши дипломаты проводят ночи в бомбоубежищах… Наши дипломаты услышали грохот через полчаса после полуночи, вероятно, это был русский беспилотник, который разлетелся на куски. Они врезались в крышу польского посольства. Здание не сильно пострадало. Дипломаты работают нормально», – заявил Polsat представитель МИД Павел Вронский.

Он добавил, что повреждены крыша и фасад консульского отдела посольства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Тем временем, Минобороны РФ уточняет цели ночного удара:

«Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», ударными беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по промышленным предприятиям, осуществляющим разработку и производство беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов и других роботизированных мобильных комплексов, различной аппаратуры военного назначения в Киеве, а также инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающему заводу. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены».

Политолог Сергей Марков обращает внимание: