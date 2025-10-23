Все больше и больше украинских областей будут погружаться надолго во тьму

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нынешней зимой украинцев ждут отключения света длительностью до нескольких недель.

Об этом в эфире видеоблога «Политэксперт» заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг, эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ограничения будут разные. Они могут быть от нескольких десятков часов до нескольких недель. Это – реальность, мы в неё идём, мы в неё уже частично пришли. Просто всё больше и больше областей будут погружаться в определённую тьму», – считает эксперт.

Он прогнозирует тяжелые времена для подконтрольных Киеву частей Херсонской, Запорожской, Харьковской областей.