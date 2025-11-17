Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В результате ночной атаки ВС РФ повреждения нанесены портовой энергетической инфраструктуре подконтрольной киевскому режиму Одесской области.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», ущерб признали местные власти.

«Взрывы раздались в нескольких городах. Несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксированы последствия для энергетической и портовой инфраструктуры. Во время атаки повреждения получили несколько гражданских судов», – сообщил одесский гауляйтер Олег Кипер.

По данным Воздушных ВСУ, Вс РФ атаковали двумя баллистическими ракетами и 128 дронами различного типа.

«Зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА на 15 локациях, а также двух баллистических ракет на 2 локациях», – информируют ВС ВСУ.

Гауляйтер Днепропетровской области Владислав Гайванеко сообщил, что в Павлоградском районе повреждения получило транспортное предприятие.

«В Днепропетровской области удары БпЛА повредили железнодорожную инфраструктуру», – в свою очередь написал вице-премьер Алексей Кубраков.

По его словам, в Харьковской области были нанесены удары по энергообъектам.

Противник тоже наносил удары по российской энергетике. В результате сотни тысяч людей в ДНР остались без света.