Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

на Украине окончательно приутихли победные реляции с Добропольского выступа, который, как уверяла пропаганда, практически срезан, а русские попали то ли в два, то ли в три котла.

На деле ВС РФ продолжают пусть и постепенно, но расширять вклинение, минимизируя угрозы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

После того, как российские подразделения неожиданным броском заняли Владимировку, они сразу же начали штурм села Октябрьское (Шахово) к востоку от выступа.

Воюющие на этом направлении украинские оккупанты признают успехи ВС РФ.

«Противник не снижает темп штурмовых действий в так называемом Шаховском кармане, именно там сейчас основная точка напряжения. С восточной стороны враг имеет определенное продвижение и пытается закрепиться в восточной части н.п. Шахово», пишет бывший ультрас-неонацист луганской «Зари», а ныне офицер ВСУ «Мучной».

По его словам, потеря этого населенного пункта чревата для ВСУ тем, что противник «получит удобную базу для дальнейшего нажатия на Доброполье и смежные участки фронта».

Он признает, что украинские контратаки представляли собой лишь попытку «отвлечь внимание врага от самого Шахового, а не полноценное срезание выступа».

Крое тог, указывается, что русские на западном фланге выступа русские закрепились в районе, начав «методично давить на западный фланг», уверенно раскачивая оборону по нескольким направлениям сразу.

Не слишком хорошие новости для ВСУ он сообщает он из Красноармейска (Покровска).

«Враг сейчас держит под огневым контролем все подъезды и внутренние дороги Покровской агломерации – фактически закрыл город в огневом кольце. Въехать или уехать стало критически тяжело: любая попытка маневра сопровождается потерей техники или людей. Я бы это назвал – огневая граница, которая заставляет двигаться только под прикрытием или вдоль узких коридоров. В западной части города, противник взял под контроль определенное количество укреплений. Там уже разворачиваются их огневые точки, закрывающие подходы и создающие угрозу как для нашего тыла, так и для эвакуации. Если они закрепятся окончательно – это будет означать постоянные обстрелы логистических маршрутов и высокий риск окружить наш гарнизон», – описывает ситуацию офицер ВСУ.

А тем временем ВС РФ заняли очередной населенный пункт в Днепропетровской области – село Алексеевка, о чем сообщило МО РФ.

Информацию подтвердил паблик «Воин ДВ», который ведут бойцы-дальневосточники, воюющие на этом направлении.