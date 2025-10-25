ВС РФ распечатывают дорогу на Харьков

Игорь Шкапа.  
25.10.2025 21:41
Падение Купянска чревато для ВСУ тем, что российская армия улучшит свои возможности наступать сразу на нескольких направлениях.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио НВ» заявила украинская военная журналистка Диана Буцко, против которой в РФ возбуждено уголовное дело за съемки в российской Судже, на тот момент оккупированной ВСУ.

«Купянск чрезвычайно важный логистический хаб на этом направлении. Захват русскими Купянска позволит им двигаться оттуда как и на север, в район Чугуева, так и южнее в сторону Донецкой области», – сказала журналистка.

По ее словам падение Купянска, который уже «значительной мерой захвачен» станет серьезной проблемой для группировки ВСУ на восточном берегу Оскола в районе станции Купянск-Узловой.

«Нельзя сказать, что, если русские захватят Купянск, то завтра они будут в Харькове. Это, конечно, большое преувеличение. Но, тем не менее, они уже проходили этот путь в 2022 году. И, действительно, оттуда им может открыться дорога на Чугуев, которой очень близко к Харькову. Но также они могут двигаться и к югу, и контролировать наши пути, если не физически, то дронами, и влиять на сразу на несколько направлений, что очень важно», – резюмировала Буцко..

