На фронте продолжаются тяжелые бои бои. В целом инициативой владеет российская армия, но в последнее время ВСУ все чаще пытаются контратаковать.

Вчера одним из самых важных событий стало заявление МО РФ об освобождении села Филия в Днепропетровской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На появившемся в сети ролике из Филии можно увидеть эпизоды штурма, включая форсирование реки, и российский флаг в центре населенного пункта.

ВСУшник «Мучной» признает, что российские бойцы достигли центра, но добавляет, что «подтверждений полного контроля нет, район остается спорным, бои продолжаются».

Российский осинтер Анатолий Радов, поддерживающий связь с подразделениями на местах, тоже пишет, что о полном освобождении пока говорит рано. По данным объективного контроля пока можно говорить лишь о контроле южной части Филии.

Это село находится в трех километрах от Новопавловки – важного укрепрайона ВСУ на Днепропетровщине.

При этом главком ВСУ Александр Сырский вчера объявил, что украинские формирования «успешно контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области – Михайловку, Зеленый Гай, Владимировку».

Что из этого правда, достоверно сказать сложно, но стоит заметить, что на Красноармейском (Покровском) направлении продвижение ВС РФ застопорилось.

Неприятная ситуация поступила к северо-западу от Красноармейской агломерации. По данным волонтера СВО Владимира Романова, ВСУ удалось зайти в Мирное, которое находится в тылу объявленного ранее освобожденным села Новоэкономическое. Эту информацию подтверждает и военкор Андрей Филатов.

«Ошибаться можно – врать нельзя. Уже забытое за неактульностью, так как процветают врущие, а честные выхватывают проблемы. Новоэкономическое на карте сами ищите. Сами ищите когда его освободили. Но оттуда в Мирное пожаловали укропы. Как так? Просто укропы тупые и не знают, что они уже зачищены и карандашиком уже все закрашено», – пишет военкор.

Он утверждает, что это стало результатом приписок.

«Выравнивать линию фронта необходимо. А если нет мозгов, то можно просто пририсовывать свое движение вровень с союзниками и надеяться, что укроп посыплется под чужим натиском. При этом бить себя в грудь, что они там где они нарисовались. Противник только про это не знает… Есть ли военный гений укропов в том, что их штурмовики в Мирное проникали? Нет. Есть наше вечное самонае…алово и покрывательство», – считает Филатов.

В свою очередь украинский волонтер и военный обозреватель-русофоб Богдан Мирошников призывает не обольщаться.

«На покровском направлении инициативой пока владеет враг. Наши контратаки делают свое дело, но глобально инициатива у врага, и изменить это пока будет сложно (просто не хочу говорить, что нереально). Да, есть успехи в контратаках. Но это не что-то глобальное, это тушение пожаров, возникших за последние 2 месяца и угрожавших проблемами оперативно-тактического характера», – отмечает Мирошников.

Уже сегодня появилось видео с российскими бойцами, которые держат флаг в еще одном населенном пункте Днепропетровской области – селе Запорожское.