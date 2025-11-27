Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Германии продолжают звучать призывы быть готовыми к войне с Россией – такой сценарий возможен менее чем за три года, заявил накануне депутат от ХДС Дэвид Макалистер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны делать гораздо больше для нашей обороны в Европе. Мы должны потратить очень много денег и сделать это эффективно…И это также шаги по созданию интегрированных европейских Вооружённых сил, которые когда-нибудь появятся», – сказал Макалистер.