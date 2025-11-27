«Время поджимает» – немецкий депутат о подготовке к войне с Россией

27.11.2025 10:11
В Германии продолжают звучать призывы быть готовыми к войне с Россией – такой сценарий возможен менее чем за три года, заявил накануне депутат от ХДС Дэвид Макалистер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны делать гораздо больше для нашей обороны в Европе.  Мы должны потратить очень много денег и сделать это эффективно…И это также шаги по созданию интегрированных европейских Вооружённых сил, которые когда-нибудь появятся», – сказал Макалистер.

«Время поджимает, и мы должны очень серьёзно отнестись к сообщениям разведки о том, что РФ может быть в состоянии нанести обычный удар по европейской стране НАТО, начиная с 2029 года.

Это означает, что мы должны в эти оставшиеся годы как можно лучше и быстрее укрепить нашу собственную устойчивость, чтобы успешно сдерживать РФ», – добавил фриц.

