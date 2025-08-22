«Время безнадёжно упущено. Теперь за нас всё решают Трамп и Путин» – полковник СБУ

Игорь Шкапа.  
22.08.2025 18:59
  Киев
Украина дождалась того, что теперь ее судьбу решают Россия и США.

Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил украинский венный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ситуация сейчас складывается такая, что проблему войны и мира, проблему мира в Украине, к большому сожалению, решают только две страны, к большому сожалению. Это Вашингтон и Москва. Мы потеряли свой темп где-то в мае месяце, когда президент Трамп предлагал президенту Зеленскому выходить на прямые переговоры с президентом Путиным», – сказал Стариков.

По его словам, Трамп ждал два месяца.

«Дедушка решил взяться за это дело и решать самостоятельно. А мы прозевали, поэтому за нас начали решать другие дяди. Нравится нам или не нравится, упустили это время», – резюмировал эксперт.

