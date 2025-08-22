Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина дождалась того, что теперь ее судьбу решают Россия и США.

Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил украинский венный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ситуация сейчас складывается такая, что проблему войны и мира, проблему мира в Украине, к большому сожалению, решают только две страны, к большому сожалению. Это Вашингтон и Москва. Мы потеряли свой темп где-то в мае месяце, когда президент Трамп предлагал президенту Зеленскому выходить на прямые переговоры с президентом Путиным», – сказал Стариков.

По его словам, Трамп ждал два месяца.