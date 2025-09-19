Враг признает, что теряет Купянск

Российская армия продолжает владеть инициативой на фронте и постепенно увеличивает площадь освобожденной территории.

При этом противник на ряде участков контратакует и добивается локальных успехов. В то же время резервов ВСУ  явно не хватает на все проблемные направления, чем и пользуются ВС РФ.

Например, в Купянске вражеские ресурсы (Дип Стейт) на своих картах рисуют потерю украинской стороной значительной части территории города.

В комментариях к посту об изменении ситуации в началась полемика. Некоторые стали заявлять, что все не так страшно – дескать, русские лишь на окраинах.

Другие резонно заметили, что бои доходят до центра города, который с такими темпами скоро будет потерян.

Админы «дипов» поставили точку в дискуссии.

«25% города – есть контроль или присутствие врага, странная ирония», – отметил ресурс.

Продвигаются ВС РФ и в Днепропетровской области, едва ли не ежедневно занимая новый населенный пункт. Если раньше киевский официоз опровергал заявления российской стороны по Днепропетровщине, то сейчас просто включил режим молчания по этому поводу.

Что касается Красноармейска (Покровска), то здесь в силу стянутых противником крупных сил успехи ВС РФ даются непросто. Пока физически перерезать две остающиеся под контролем оккупантов дороги не удается, хотя они и находятся под плотным огневым контролем. Севернее города в районе Добропольского выступа идут тяжелые бои. Полной картины нет, но срезать вклинение русских ВСУ не удалось, хотя пока угроза более глубокого прорыва купирована.

Продолжает ухудшаться для ВСУ ситуация в районе Красного Лимана и Северска, бои за освобождение которых – это вопрос самой ближайшей перспективы.

