«Воняет авторитаритаризмом»: у Кличко обострилось политическое обоняние – к чему бы это?

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За внезапно опрокинувшими стол с информационной повесткой последних дней событиями «Русского Перл-Харбора» внезапно ушла в тень достаточно перспективная, с точки зрения своей скандало- и раскруткоемкости, и явно нацеленная на продолжение история, хедлайнером которой выступил, на минувших выходных, журналист The Time Максим Такер, опубликовавщий в этом американском издании большой материал по мотивам своих разговоров с мэром Киева Виталием Кличко.

Материал Такера – с претензией на сенсационность. Начиная с заголовка – «Перчатки сброшены: конфликт между Зеленским и Кличко переходит в открытую фазу», и заканчивая щедро рассыпанными по тексту хлесткими метафорами, наподобие того, что «в Киеве уже не попахивает, а откровенно воняет авторитаризмом».

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Начнем с очень краткого пересказа материала в The Time – для тех, кто, по каким-то причинам пропустил перевод в отечественной прессе.

В попытке разобраться в том, кто прав в тлеющем все последние годы конфликте между Кличко и Зеленским, а также в том, каков процент правды в резонансных расследованиях о коррупции в украинской столице, журналист пообщался с Кличко, его нынешним антагонистом – аппаратным «прокси» Зеленского в украинской столице и главой киевской военной администрации Тимуром Ткаченко, а также информированными о киевских дрязгах представителями правящей партии «Слуга народа». Далее – несколько цитат.

«Кличко раскритиковал офис Зеленского, пожаловавшись на то, что работа городского совета была парализована «рейдами, допросами и угрозами сфабриковать уголовные дела».

«Это зачистка демократических принципов и институтов под видом войны», – сказал Кличко.

«На Украине растет обеспокоенность консолидацией полномочий Зеленским в условиях действия военного положения, которое воспринимается как наступление на демократию. В частности, Кличко обвинил Зеленского во введении военных администраций по всей стране, чтобы отобрать власть у законно избранных мэров».

«Многие мэры запуганы, но мой статус знаменитости является защитой. Вы можете уволить мэра Чернигова, но очень трудно уволить мэра столицы, которого знает весь мир. Именно поэтому делается все, чтобы дискредитировать и разрушить мою репутацию» , – заявляет Кличко.

При этом, городской голова Киева признал, что «случаи коррупции иногда бывают», но заявил, что реакция на них «жестокая и скорая, мы сотрудничаем с правоохранительными органами, предоставляем всю необходимую информацию».

Кличко также отверг обвинения в связи с транспортной мафией в столице, а также «крышеванием» работы скандального стриптиз-клуба Tootsie – именно эти обвинения в беседе с журналистом Такером выдвигали в адрес градоначальника глава «слуг народа» в Киевсовете и начальник городской военной администрации. Кличко назвал эти обвинения «попыткой облить его грязью».

А вот его антагонист и ставленник Банковой в Киеве Тимур Ткаченко – совсем иного мнения о хозяйственных достоинствах экс-боксера:

«Когда город тонет в коррупции, начиная от строительных площадок и заканчивая кладбищами, без городских властей это невозможно. Этот городской голова занимает место более десяти лет, фактически, выезжая только из-за имиджа старой спортивной звезды. В городе нет прозрачности, куча схем. Киев заслуживает лучшего».

Между строк у Ткаченко читается, что это самое «лучшее» – он сам и торчащие за ним уши Зеленского. По факту перед нами обострившаяся в последнее время до крайнего предела классическая «борьба бабла со злом», где в роли первого выступает команда казнокрадов Кличко, а второе олицетворяет опричник Банковой.

Сегодняшний Киев живет в режиме, где не действуют даже плохие законы. В украинской столице, по признанию местных грантоедов (и тут с ними можно согласиться по факту), три года не работает исполнительный орган, гражданская городская администрация с началом войны потеряла статус, а назначенная Зеленским военная администрация выполняет функции, которых у нее нет по закону.

Избранный мэр распоряжается городом как единоличный хозяин, а Банковая вертит в указах Зеленского конституционными нормами, как цыган солнцем. И все это – без судебной реакции, без парламентского контроля, без голоса самой киевской общины.

Неудивительно, что украинские юристы, глядя на это, хватаются за голову и называют «узурпаторами» обеих борцов за киевский «трон» – как избранного на выборах, так и назначенного Банковой.

В частности, как говорит киевский общественник Георгий Могильный:

«Ни одно положение закона о столице не позволяет заменить решение исполкома распоряжением городского головы. То есть, Кличко узурпировал полномочия исполнительного комитета с 2014 года, когда был назначен главой Киевской городской государственной администрации».

Как это работало раньше? Согласно закону, назначать и увольнять чиновников Киевской городской военной администрации может только ее начальник. Но на практике все было иначе. Кадровую политику формировал лично Кличко – от замов вплоть до самых глав мелких структурных подразделений.

За три года войны в Киеве сменилось несколько глав военных администраций. И первые двое – генералы Жирнов и Попко – в дела столицы особо не лезли и против кадрового самоуправства Кличко не возражали. Их все устраивало. Даже Кличко без подписи – схема, знакомая киевлянам еще со времен Леонида Черновецкого, который не подписывал важные документы лично — только факсимиле или шаблоны, чтобы не нести никакой юридической ответственности.

Может, они просто были в доле и не хотели умножать себе проблем. Кроме того, даже будучи формально выдвиженцами Банковой, они не были «людьми Зеленского и Ермака» в том самом – прямом мафиозном смысле этого слова.

Борьба за власть и ресурсы обострилась, обнажив все существующие противоречия, с того момента, как Ермак, устав от бесплодных попыток снять Кличко путем разных хитроумных махинаций, решил «посадить на Киев» не просто своего ставленника, а «личную торпеду», которой предстояло сыграть роль медведя в теремке, пользуясь сказочной аналогией. И выкурить Кличко из его же административного царства.

Тимур Ткаченко – человек непростой. С опытом работы в коммунальных предприятиях Киева, районных администрациях, департаментах. В общем, не генерал, а знающий подноготную системы чиновник. Так что привычная схема «свадебного генерала», подмахивающего подготовленные в аппарате Кличко бумажки, на нем забуксовала.

И вот, с тех пор между двумя киевскими администрациями – гражданской и военной – идет борьба не на жизнь, а на смерть. Оружие Кличко в этой борьбе – не только и не столько выходы на западные СМИ, но, в первую очередь, подконтрольный ему Киевссовет и чиновничья вертикаль, которая либо саботирует, либо игнорирует военного» коллегу мэра.

На стороне Ткаченко – рать силовиков Зеленского, которая денно и нощно кошмарит кличковских коррупционеров, не давая им спокойно воровать. Не из любви к честности, конечно, а чтобы «потоки» шли не только в карманы мэра-боксера и связанных с ними лиц, но и в сторону Банковой.

Крайними в этой ожесточенной борьбе бабла со злом выступают рядовые киевляне. Жители формально европейского мегаполиса, с ветшающей год от года инфраструктурой, скверно работающим транспортом, растущими тарифами и бесконечными скандалами.

Но вот парадокс – как и в случае с Зеленским в общенациональном масштабе, в локальном случае с Кличко киевляне выбрали себе такую судьбу сами. Сначала годами добиваясь от тогда еще Януковича проведения выборов киевского головы, а затем дважды сажая в это кресло человека, не имевшего преимуществ своих предшественников, но максимально мультиплицировавшего в работе своей команды все недостатки «попередников».

И главное – история, вопреки расхожему утверждении, никого ничему не учит. И есть опасения, что случись на Украине выборы, киевляне и в этот раз дружно усадят «Витальку» с вовремя обострившимся политическим обонянием на столичный трон. Под аккомпанемент рассказов о том, как в стране «воняет авторитаризмом».