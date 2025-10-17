«Войну остановит только разрушение России как государства» – майор НГУ нацист Гетман

Бандеровцам не будет покоя, пока Россия будет существовать как единое государство.

Об этом на телеканале «Эспрессо» заявил экс-боевик «АТО», майор Нацгвардии Украины в отставке Алексей Гетман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Честно, я не вижу перспектив окончания войны. Что с этим делать? Ответ очень простой, однако до него, думаю, не дойдут всё-таки наши американские и европейские партнёры. Нужно разрушать Россию как государство. Чтобы она распалась, как Советский Союз, на несколько отдельных стран, с которыми мы даже, со временем, сможем иметь нормальные отношения.

В таком виде, в котором она сейчас существует, до тех пор, пока она будет существовать, это угроза, в первую очередь, нашей стране, а во-вторых, в том числе, и европейским странам. Поэтому у меня нет предчувствия, что идёт к какому-то завершению», – вещал Гетман.