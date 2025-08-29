Военная машина России и не думает останавливаться – Луценко
В России запущены и работают в три смены заводы, которые простаивали с 1990-х годов.
Об этом в эфире видеоблога антироссийской пропагандистки Елены Курбановой заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если оценивать, сколько Россия еще может вести войну, то боюсь – можно говорить не только о 26-м, но 27-м и может даже о 28-м годе. Потому что на самом деле военная машина России не останавливается, даже если половину доходов от нефти и газа от нее отрезать», – сказал Луценко.
Ведущая заметила, что работающие на производстве люди в России тоже поддерживают войну, в том числе из-за хороших зарплат.
«Да, это проблема. И ты понимаешь, что этот средний класс возник вдруг, наверное, едва не впервые с 90-х годов прошлого века в глухих провинциальных городках, где заводы уже давно поросли сорняками, а сейчас вдруг работают в три смены», – подчеркнул он.
