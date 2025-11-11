Во Львове требуют репрессировать половину учителей Киева
Социология показывает, что буквально каждый второй учитель в школах на Украине, а особенно в Киеве, считает украинский язык для себя чужим, поэтому никакие уговоры эффекта не дадут, переход на «мову» должен быть принудительным и жестким.
Об этом на львовском телеканале NTA заявил украинский журналист Константин Андриюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
В эфире обсуждали результаты исследования в Киеве, по результатам которых, «согласно оценкам учеников», 24% учителей во время уроков и 40% на переменах «розмовляють недержавною мовою».
«Не эти ли учителя и подталкивают, подсаживают учеников на русский язык?» – спросила ведущая канала.
«Да, именно! Учителя так себя ведут, потому что нет цепи наказания. Кто бы там чего ни рассказывал, что – ой, давайте просить, пальчиком грозить, уговаривать – они не хотят, понимаете?!», – требовал Андриюк.
Он добавил, что «эти люди формируют среду».
«Сейчас те люди, которые будут рожать детей, или те, которые родили после 24 февраля – их детям скоро будет четыре года, а родители с ними разговаривают на русском языке! Это же замкнутый круг. Родители разговаривают на русском языке, отдают их в школы, где учителя тоже русскоязычные.
И учителя говорят: ну, нам там, детки, надо поднатужиться на этом уроке и чуть-чуть поговорить на этом чужом языке украинском, но ничего, скоро закончится урок, и вы будете разговаривать «на сваём-та радном рассеянском языке». А потом будете приходить домой и строчить кремле-методички», – истерил бандеровец.
