Во Львове требуют репрессировать половину учителей Киева

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Социология показывает, что буквально каждый второй учитель в школах на Украине, а особенно в Киеве, считает украинский язык для себя чужим, поэтому никакие уговоры эффекта не дадут, переход на «мову» должен быть принудительным и жестким.

Об этом на львовском телеканале NTA заявил украинский журналист Константин Андриюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

В эфире обсуждали результаты исследования в Киеве, по результатам которых, «согласно оценкам учеников», 24% учителей во время уроков и 40% на переменах «розмовляють недержавною мовою».

«Не эти ли учителя и подталкивают, подсаживают учеников на русский язык?» – спросила ведущая канала.

«Да, именно! Учителя так себя ведут, потому что нет цепи наказания. Кто бы там чего ни рассказывал, что – ой, давайте просить, пальчиком грозить, уговаривать – они не хотят, понимаете?!», – требовал Андриюк.

Он добавил, что «эти люди формируют среду».