Во Львове требуют репрессий учителей за русский язык в школах

На фото - акция во Львове времён ухода Крыма в состав России. Тогда галичане фальшиво клялись в уважении прав русскоязычных..  
27.11.2025 12:06
  (Мск) , Киев, Вадим Москаленко
Просмотров: 303
 
Галичина, Дзен, Образование, Политические репрессии, Украина


Украинские учителя, которые общаются в школах на русском языке, должны быть привлечены полицией к ответственности.

Об этом на канале «Общественное» заявил профессор Львовского национального университета Ярослав Герасим, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские учителя, которые общаются в школах на русском языке, должны быть привлечены полицией к...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы не видим надлежащей реакции на некоторые явления внутри станы. Вчера я видел информацию, что учительница лицея в Черновцах обидела ученика за то, что тот потребовал преподавать на украинском языке», – сказал Герасим.

По его мнению, русскоязычными учителями должна заниматься полиция.

«Все эти опросы в киевских школах о том, каким языком пользуются на уроках и переменах. Я вообще не понимаю, почему это вопрос социологии, а не юриспруденции.

Если педагог общается на языке оккупанта, то к нему должны быть применены все механизмы, как к нарушителю закона. Они все должны нести наказание в соответствии с нашим законодательством», – подытожил львовский профессор.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить