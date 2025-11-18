Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свою поездку в Стамбул.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас есть разработанные решения, которые предложим партнерам», – написал Зеленский.

Каких именно партнеров он имел в виду, не уточняется, но американское информагентство «Рейтер» со ссылкой на источники объявило, что в Турцию засобирался спецпосланник США Стив Уиткофф.

«Неслучайно в Турцию отправляется именно Уиткофф, а не Келлог, который считается куда более проукраински настроенным. Зеленского будут продавливать на уступки», – прокомментировал утечку российский политолог Михаил Карягин.

«Вероятность того, что по итогам срочной встречи будут новости, велика. Момент уже не тот, чтобы слетать в Турцию ради беседы и кофе с шоколадкой», – считает его коллега Юрий Баранчик.

«Судя по заявлениям кокаинового фюрера об “активизации мирных переговоров”, США с помощью пленок Миндича будут щупать его готовность соответствовать “духу Анкориджа”. Созрел ли клиент или еще необходима прожарка медиум велл», – прогнозирует военный эксперт Борис Рожин.

Эксперт-американист Алексей Наумов идет в своих предположениях еще дальше.

«Белый дом пока не комментировал коррупционный скандал. Уиткофф, которого за “пророссийскость” не любят ни в Киеве, ни в Брюсселе, предложит Зеленскому условия, которые тому, очевидно, не понравятся. Если Зеленский эти условия не примет, Дональд Трамп может начать масштабную атаку против украинского лидера, вполне способную повлечь мощный политический кризис и отстранение его от власти», – написал Наумов.

Но корреспондент ВГТРК Валентин Богданов уверяет, что Вашингтону сейчас не до Украины.

«От перемены кроватей в этом борделе ничего не изменится. Сукин сын моего сукиного сына не мой сукин сын. Так на все это пока реагируют в тех же США», – пишет Богданов.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах в Стамбуле, потому что не получала от Украины «информации о готовности возобновить переговоры».

А спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев сообщил, что уже обсудил в США все вопросы, интересовавшие Москву.

«В Турции Зеленский будет, в первую очередь, решать другие проблемы. Например, упрашивать Трампа через его спецпредставителя повлиять на НАБУ и затормозить коррупционный скандал», – считает публицист Сергей Мардан.

А политолог Максим Жаров предположил, что в Стамбуле Зеленский будет встречаться вовсе не с Уиткоффом.