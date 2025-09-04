Вице-спикер Госдумы раскритиковал правительство РФ за навязывание пессимизма русской экономике

Вице-спикер Госдумы РФ Александр Бабаков вступил в полемику с представителями российского правительства, которые давали негативные прогнозы развития страны.

У России нет никаких естественных ограничений в развитии, возразил Бабаков сегодня на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы слышите это от руководителей финансово-экономического блока, что у нас ограничены возможности и потенциал развития нашей страны. Хочу категорически возразить и сказать, что нам нужно идти не от мифического подсчета денег, а, как Китай, подсчитать наши возможности и потенциал развития. А уже вторым шагом – наполнить это деньгами.

Небольшая корректировка денежно-кредитной политики (кадровая тема не моя). Но могу сказать вам точно, что у нас не будет никаких ограничений на пути развития. Мы можем достичь таких результатов, которые позволят нам через 10-15 лет не узнать нашей страны», – сказал Бабаков.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономика России охлаждается быстрее ожидаемого. А глава Сбера Герман Греф утверждает, что второй квартал 2025 года уже показал «техническую стагнацию», и охлаждение продолжается.

