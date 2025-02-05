Вернуть Крым силой можно. Но сил нет – террорист Джелял

В меджлисе (признанный в РФ террористической организацией) больше не поторапливают русских с выездом, «пока еще цел Крымский мост», а пеняют на ВСУ в медленном возвращении Крыма под протекторат Киева. Поскольку этого не происходит, значит пока для захвата Крыма нет сил.

К такими выводам на канале «Рада» пришел помилованный президентом РФ замглавы меджлиса Нариман Джелял, осужденный за подрыв гзопровода в Крыму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это будет комбинированный военно-политический дипломатический путь, который зависит от конкретной ситуации в конкретный момент: чем лучше будут отстаивать позиции на фронте ВСУ, тем легче будет работать дипломатам по вопросам освобождения Крыма. Иногда я вижу спекуляции на теме возвращения Крыма. Но этот вопрос лежит в практической плоскости – юридически никто отдавать Крым не собирается. И этот вопрос все равно зависит от военных. Поэтому нельзя говорить о том, что Крым вернуть силой невозможно. Просто в данный момент у нас на это нет сил. И это сложно воспринимать крымчанам», – подчеркнул он.

На подобные заявления реагирует крымская общественность, снижая лояльность к Украине. К нулю ее сводят высказывания нардепа Марьяны Безуглой, что на «оккупированных территориях остались одни предатели».

«Даже если сейчас кому-то это не важно, и он всех крымчан записал в предатели, я смотрю вперед – завтра, во время деоккупации и реинтеграции этих территорий, нам будет нужна поддержка местного населения», – пояснил замглавы меджлиса.

Количество «заукраинцев» в Крыму Джелял не смог назвать, сославшись на то, что эти граждане, несмотря на угрозы и преследования, «хранят любовь к Украине», присылают фото в укрочаты с «желтой лентой», или осуществляют диверсии. К последним Джелял причислил неких активистов «Атеш» (название крымско-татарского ансамбля), хотя ни один из задержанных диверсантов не назвал себя «атешевцем» – все проходят вербовку ГУР Минбороны Украины.