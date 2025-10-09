«Вас собираются депортировать!» – галичанам советуют бежать из Швейцарии и Норвегии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У европейских стран нет средств для содержания миллионов украинцев, поэтому они начинают лишать статуса их беженцев, а затем депортировать домой. Об этом в своём видеоблоге заявил покинувший Украину экс-советник Леонида Кучмы, экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Уже понятно, что для Зеленского нет вообще никаких денег. Западная и Северная Европа не могут вытянуть, у них нет ресурсов для этого», – сказал Соскин.