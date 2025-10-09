«Вас собираются депортировать!» – галичанам советуют бежать из Швейцарии и Норвегии

09.10.2025 12:56
У европейских стран нет средств для содержания миллионов украинцев, поэтому они начинают лишать статуса их беженцев, а затем депортировать домой. Об этом в своём видеоблоге заявил покинувший Украину экс-советник Леонида Кучмы, экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уже понятно, что для Зеленского нет вообще никаких денег. Западная и Северная Европа не могут вытянуть, у них нет ресурсов для этого», – сказал Соскин.

«Кстати, Швейцария приняла решение отказывать в статусе беженца уроженцам всех западных областей – Львовской, Ровенской, Волынской, и дургих. Более того, даже хотят осуществлять депортацию представителей этих областей.

Поэтому не зевайте, выезжайте из Швейцарии. И из Норвегии, которая сделала так же. Эти две страны вообще очень поддерживают Зеленского», – добавил эксперт.

