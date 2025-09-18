В Зе-бригаде жалуются: российские дронщики выводят из строя дорогущую аппаратуру

Игорь Шкапа.  
18.09.2025 12:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 218
 
Война, Дзен, Украина


Украинские военные вынуждены тратить свои зарплаты на обеспечение своих подразделений.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом завил оператор-дронщик отдельной президентской бригады ВСУ с позывным «Халк».

Украинские военные вынуждены тратить свои зарплаты на обеспечение своих подразделений. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы тратим немало денег, которые, которые выплачивают, тех 120 тысяч гривен [около 2900 долларов], я вам скажу, не хватает совсем. Тебе нужно прокормить семью, прокормить себя, а потом еще обеспечить и скинуться на подразделение. То есть мы каждый месяц по два раза скидываемся на свои потребности», – жалуется военный.

По его словам, те, кто должен обеспечивать подразделение, этого не делают.

Он рассказал, что ВС РФ уничтожили позицию президентского полка, на которой было оборудование ценой до трех миллионов долларов.

«Почему у нас такие большие сборы? Это из-за того, что враг нас вычисляет, мы теряем имущество. Нам легче выходить с позиций целыми, ранеными, но главное живыми. К сожалению, аппаратуру мы так не можем доставать оттуда, потому что мы уже подвергаем себя опасности и можем погибнуть», – резюмировал «Халк».

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить