Служба внешней разведки России предупредила, что ЕС готовит «майдан» в Сербии, чтобы привести к власти лояльных Брюсселю политиков. Как повод будет использована годовщина обрушения навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сада, где 1 ноября 2024 года погибли 16 человек.

Сербские власти пытаются сбить волну протестов, выдвинув обвинения по делу об обрушении навеса и предложив взять под стражу ряд бывших высокопоставленных чиновников, отмечает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз готовит «майдан» в Сербии, нынешние беспорядки в стране с активным участием молодежи во многом являются «продуктом подрывной деятельности» Брюсселя, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, обнародованном 15 сентября.

В тексте указывается, что целью европейского либерального мейнстрима является привод к власти в Сербии лояльного Брюсселю руководства, а радикализированная молодая прослойка населения переходит от мирного протеста к насильственным действиям и «революционным» методам борьбы.

Как сказано в сообщении, евроэлиты настроены использовать годовщину трагических событий в Нови-Саде 1 ноября, которые стали триггером протестных акций, чтобы «качнуть» ситуацию в свою пользу.

«Упор делается на промывание мозгов сербской молодежи и рекламу так называемого светлого европейского будущего. Особая роль отводится якобы независимым СМИ. Их “независимость” предполагается укреплять “демократическими” европейскими деньгами», – отметили в пресс-бюро СВР.

На следующий день президент Сербии в весьма издевательском тоне «поблагодарил» российскую разведку.

«Спасибо российским партнерам за информацию и оповещение, наша спецслужба с ними дополнительно свяжется, а мы защитим Сербию», – заявил Александр Вучич журналистам в ходе визита в Японию.

«Мы внимательно следим за каждым сообщением СВР, и когда нас критикуют за боеприпасы (в июне российская разведка сообщала о том, что Сербия продолжает поставлять снаряды Киеву – прим.), внимательно читаем и анализируем. Нет никаких сомнений в том, что те, кто организовал цветную революцию, не могут так просто отступить, слишком много денег вложили. Поэтому у них будет окончательная попытка захвата власти силой. Мы готовы к этому», – сказал сербский лидер.

В тот же день Высшая прокуратура в Нови-Саде предъявила обвинительное заключение 13 лицам, включая бывшего министра транспорта Сербии Горана Весича и бывшего директора Сербской железнодорожной инфраструктуры Елену Танаскович, за обрушение навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сада, в результате которого погибли 16 человек.

Прокуратура попросила суд взять обвиняемых под стражу по причине не стихающего общественного резонанса, который может помешать судебному процессу.

Вот только вряд ли предъявление обвинений и даже арест обвиняемых снизят протестную активность в Сербии, ведь трагедия в Нови-Саде для «активистов» давно уже стала лишь поводом для требований отставки Александра Вучича. 16 сентября протестующие в одном из своих рупоров, издании Nova, заявили, что на 1 ноября 2025 года они готовят «самую большую мемориальную акцию», и если в ходе неё будут беспорядки, то «их вызовет режим».

«В этот день в Нови-Саде обязательно состоится мемориальная акция, самая масштабная на сегодняшний день. Планируется, что в Нови-Сад приедут наши коллеги из Белграда, а также со всей страны, но мы всё ещё обсуждаем детали», – сказано в публикации Nova.

При этом один из анонимных представителей протестующих добавил, что «эту дату необходимо отметить митингом памяти или акцией протеста».

Очевидно, что подобные акции будут оплачены ЕС через различные НПО, ведь денег на сербский «майдан» в Брюсселе не жалеют. Вучич 12 сентября заявил, что усилия по свержению власти в Сербии к настоящему моменту стоили организаторам извне четыре миллиарда долларов. Несмотря на это, согласно свежему исследованию Европейской комиссии, ныне лишь 33% жителей Сербии поддерживают вступление страны в ЕС.