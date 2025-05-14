В Раде ужаснулись масштабами разрушения Украины

Без увеличения западной помощи Украина не сможет быстро восстанавливать даже самые критические объекты.

Об этом на заседании украинского парламента заявил бывший член «ОПЗЖ», депутат Валерий Гнатенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вступление в Евросоюз – это конституционная цель Украины, это выбор нашего народа. Такой шаг защитит Украину на поколение вперед. Путь в ЕС – это наши реформы. Членство Украины в ЕС – это добавленная стоимость для всего региона.

Европейская интеграция – это не только мир, это основа для восстановления страны. Уже сейчас идет оперативная стадия восстановления. Программа «еВосстановление» стала помощью для почти 100 тысяч семей.

Но война разрушила 13% жилищного фонда, это более 2,5 миллиона домохозяйств. Таким образом, программа «еВосстановление» охватила только 4% пострадавших. Это очень мало. Мы ценим сделанное, но масштабы разрушений огромны. Нужно ускорить эти темпы, и люди не могут ждать», – сказал Гнатенко.