В правительственном квартале Киева нечем смывать в туалетах

После российского ночного удара в Киеве не работает водоснабжение: в правительственный квартал – к зданию Кабмина и Верховной рады, где проходит сегодня заседание, привезли цистерны с технической водой, а также биотуалеты.

Фотографии опубликовала печально известная издевательствами над русскими политзаключенными порошенковская депутат Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Впрочем, киевская «элита» воспринимает неудобства лишь как временные и по-прежнему не опасается денацификации – заседание Рады транслируется в прямом эфире, хотя еще недавно в целях безопасности этого не делалось.