В полутёмном Киеве призывают с рождения обучать украинцев «войне на всю жизнь»
Украинцы должны осознать, что воевать против России им придётся всю жизнь, и начинать готовиться к этому с рождения.
Об этом на канале «ProUA» заявила журналистка Ирина Сампан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я хочу, чтобы каждый гражданин Украины понял, что не будет окончания войны. Война – это постоянное состояние нашей жизни. Так было, есть – и будет. И нам нужно готовиться к войне с рождения, со школы!
Война будет постоянно. Если не такая активная, то она будет гибридная. Чем быстрее мы поймём, что завтра война не закончится, в мае не будет шашлыков, нам будет жить легче. Просто нужно жить сквозь призму войны», – рассуждала Сампан.
«Тотальную мобилизацию и милитаризацию общества нужно было делать давно, и воевать резервами – так, как в Израиле. Но резервы мы не готовим, и это большая ошибка.
Вот если была бы тотальная милитаризация со школьных лет, это уже было бы десять лет такой работы. В 22 году было бы намного больше подготовленных людей», – добавила укро-журналистка.
