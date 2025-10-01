Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Парламентская коалиция в Польше, которая сформировала близкое к глобалистам правительство, оказалась если не грани развала, то в серьезном кризисе.

На Украине таким развитием событий встревожены, считая, что это в итоге отразится на военной помощи киевскому режиму.

Проблемы у коалиции начались после внесения в сейм президентом Навроцким законопроекта, предусматривающего создание Центрального коммуникационного порта (ЦКП) – строительстве крупного транспортного узла между Варшавой и Лодзью.

«В коалиции рассчитывали быстро его [законопроект] завалить. Среди прочего – чтобы показать президенту, чего стоят его инициативы без поддержки парламентского большинства. Однако неожиданно все пошло иначе. За этот проект отдали голоса спикер Сейма Шимон Головня и депутаты от его партии «Польша-2050», – пишет киевское антироссийское пропагандистское издание «Европейская правда».

В итоге законопроект отклонить не смоги, и он готовится к рассмотрению. Туск уже назвал случившееся «плохим знаком для действующей коалиции».