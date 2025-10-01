В Польше затрещала коалиция – в Киеве опасаются пересмотра отношений с Варшавой
Парламентская коалиция в Польше, которая сформировала близкое к глобалистам правительство, оказалась если не грани развала, то в серьезном кризисе.
На Украине таким развитием событий встревожены, считая, что это в итоге отразится на военной помощи киевскому режиму.
Проблемы у коалиции начались после внесения в сейм президентом Навроцким законопроекта, предусматривающего создание Центрального коммуникационного порта (ЦКП) – строительстве крупного транспортного узла между Варшавой и Лодзью.
«В коалиции рассчитывали быстро его [законопроект] завалить. Среди прочего – чтобы показать президенту, чего стоят его инициативы без поддержки парламентского большинства. Однако неожиданно все пошло иначе. За этот проект отдали голоса спикер Сейма Шимон Головня и депутаты от его партии «Польша-2050», – пишет киевское антироссийское пропагандистское издание «Европейская правда».
В итоге законопроект отклонить не смоги, и он готовится к рассмотрению. Туск уже назвал случившееся «плохим знаком для действующей коалиции».
«Для Украины Польша – ключевой стратегический союзник, выполняющий роль логистического хаба и политического адвоката в Европе. Любые потрясения в Варшаве прямо отражаются в Киеве – от военной поддержки до позиций в Брюсселе. Конфликт между президентом Навроцким и правительством Туска начался сразу после инаугурации нового главы государства – и это явно не усугубляет украинско-польское сотрудничество.
И что важнее, сейчас в этом конфликте верх берет президент, гораздо более критично настроенный к Украине. Кароль Навроцкий не останавливается на этих успехах. Рассорив и ослабив коалицию, он шаг за шагом навязывает правительству свою повестку дня. В частности, он уже подал в Сейма законопроект о запрете идеологии так называемого «бандеризма». Чтобы потом, в ответ на негативную реакцию Киева, винить правительство Туска в подыгрывании антиукраинским настроениям. И вместе с тем требовать пересмотра отношений с Украиной», – встревожено украинское издание.
