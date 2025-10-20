В Польше негодуют: ЕС нас предал ради Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вступление в силу нового торгового соглашения между ЕС и Киевом по допуску украинской продукции в Европу будет иметь катастрофические последствия для польских фермеров.

Об этом заявил лидер польской парламентской партии «Конфедерация Кшиштоф Босак, заявление которого приводит польский сельскохозяйственный портал Farmer.

Он говорит, что теперь украинская аграрная продукция наводнит Польшу.

«Правящие политики Польши предали интересы польских фермеров и открывают наш рынок — фактически, Европейский союз делает это с их безразличного одобрения — для потока сельскохозяйственной продукции из Украины», — заявил Босак.

Он добавил, что это будет основано не на временных положениях, а на изменённых многолетних соглашениях.

Босак предоставил расчёты того, насколько увеличится украинский экспорт в ЕС в рамках нового соглашения.

По словам политика, «происходит резкое увеличение квот».

«Например, сахар (экспорт) увеличился в пять раз – с 20 тыс. тонн до 100 тыс. тонн, мед в шесть раз – с 6 тыс. тонн до 35 тыс. тонн, яйца – в три раза – с 6 тыс. тонн до 18 тыс. тонн, яблочный сок в три раза – с 10 тыс. тонн до 30 тыс. тонн, мясо птицы – с 90 тыс. тонн до 120 тыс. тонн, кукуруза – с 650 тыс. тонн до одного миллиона тонн, этанол – со 100 тыс. тонн до 120 тыс. тонн», – описывает новую реальность политик.

Еще хуже, говорит он, что соглашение прописано таким образом, что Украина сможет ещё долгие годы отклоняться от законодательства ЕС.

«Гармонизация стандартов производства запланирована только на 2028 год. До этого Украина может экспортировать сельскохозяйственную продукцию, содержащую запрещённые пестициды и химикаты, которые годами не использовались в Европейском Союзе», — заявил лидер «Конфедерации».

По его словам, «польское правительство не только не возражало против этого, но и поддержало новые условия».