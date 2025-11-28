Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Международная федерация дзюдо приняла решение вернуть к международным соревнованиям российских спортсменов.

Об этом в эфире телеканала «ДнепрTV» заявил украинский военкор Богдан Пападин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В федерации проголосовали за то, чтобы снова позволить им выступать под своим национальным флагом, с гимном и символикой, начиная уже с турнира Большой шлем в этом году», – попросил прокомментировать ведущий.

«Нет в мире справедливости, и поэтому многие хотят забыть происходящее на Украине, и жить своей жизнью. Я предлагаю людям, которые за такое голосуют, поехать, например, в Доброполье. Там есть стадион, уже не существующий, потому что РФ его уничтожила», – злился в ответ Пападин.