«В полном составе!» – укро-пропагандист требует отправить на ЛБС международную федерацию дзюдо
Международная федерация дзюдо приняла решение вернуть к международным соревнованиям российских спортсменов.
Об этом в эфире телеканала «ДнепрTV» заявил украинский военкор Богдан Пападин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В федерации проголосовали за то, чтобы снова позволить им выступать под своим национальным флагом, с гимном и символикой, начиная уже с турнира Большой шлем в этом году», – попросил прокомментировать ведущий.
«Нет в мире справедливости, и поэтому многие хотят забыть происходящее на Украине, и жить своей жизнью.
Я предлагаю людям, которые за такое голосуют, поехать, например, в Доброполье. Там есть стадион, уже не существующий, потому что РФ его уничтожила», – злился в ответ Пападин.
«Я думаю, тут её есть финансовые вливания, со стороны российского спортивного комитета. Потому что сам Путин занимался и занимается дзюдо, для него это может быть очень важно, чтобы российские спортсмены выступали на международном уровне.
Но я думаю, Россия должна быть в полной изоляции – экономической, политической и спортивной», – безнадежно добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: