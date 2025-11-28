«В полном составе!» – укро-пропагандист требует отправить на ЛБС международную федерацию дзюдо

Вадим Москаленко.  
28.11.2025 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 424
 
Международная федерация дзюдо приняла решение вернуть к международным соревнованиям российских спортсменов.

Об этом в эфире телеканала «ДнепрTV» заявил украинский военкор Богдан Пападин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В федерации проголосовали за то, чтобы снова позволить им выступать под своим национальным флагом, с гимном и символикой, начиная уже с турнира Большой шлем в этом году», – попросил прокомментировать ведущий.

«Нет в мире справедливости, и поэтому многие хотят забыть происходящее на Украине, и жить своей жизнью.

Я предлагаю людям, которые за такое голосуют, поехать, например, в Доброполье. Там есть стадион, уже не существующий, потому что РФ его уничтожила», – злился в ответ Пападин.

«Я думаю, тут её есть финансовые вливания, со стороны российского спортивного комитета. Потому что сам Путин занимался и занимается дзюдо, для него это может быть очень важно, чтобы российские спортсмены выступали на международном уровне.

Но я думаю, Россия должна быть в полной изоляции – экономической, политической и спортивной», – безнадежно добавил он.

