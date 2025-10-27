В ПАСЕ провалили «берлинскую декларацию» Каспарова – из-за «бутерброда» Навального

Конфликт между беглыми либералами, где «Ходорковский жжет ФБК напалмом» – свидетельство глубочайшего кризиса и «водораздела» в «оппозиционном» лагере.

Об этом заявил бежавший на Запад бывший шахматист, а ныне предатель-иноагент Гарри Каспаров на канале нежелательной в РФ организации «Форум свободной России», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это логическое развитие темы. После голосования в ПАСЕ, которое поддержало создание оппозиционной платформы на основе «берлинской декларации» – это кризис в оппозиции, водораздел. Это не то, что мы там с тобой осуждаем или Ходорковский* с Волковым* спорят, или Гудков* с Певчих* [* – иноагенты, враги России]. Это зафиксировано в документе ПАСЕ «берлинская декларация». ПАСЕ считает, что представителями российских демократических сил должны быть те, кто признают территориальную целостность Украины. Вот, жёстко – Крым украинский! Надо сказать это. Соответственно, нелегитимность режима – это уже менее важно. Есть чёткий водораздел. И тут выясняется, что ФБК [запрещена в РФ], со всеми своими оговорками, подписать этот документ не может!.. Этот документ не подписали представители ФБК, например, не подписал Кара-Мурза [иноагент]. Если хотят в ПАСЕ – подпишут! Тем не менее, на момент голосования в ПАСЕ, ещё не подписал», – возмущался Каспаров.