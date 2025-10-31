В нейтральной Австрии гонят Украину наступать

Олег Кравцов.  
31.10.2025 08:22
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1321
 
Австрия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Если исходить из текущей обстановки, находящиеся под украинским контролем города будут заниматься один за другим.

Как передает  корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью DW (в РФ медиагруппа признана иноагентом) заявил австрийский военный аналитик, преподаватель военной академии в Винер-Нойштадте Маркус Райснер.

Отвечая на вопрос о положении дел на украинских фронтах, явно сочувствующий киевскому режиму эксперт говорит, что ВСУ с помощью дронов смогли выстроить серьезную оборону, компенсировав ими нехватку живой силы.

«Проблема в том, что Россия пытается добиться эффекта практически по всему фронту, нанося одновременные удары. Если этому не дать эффективного отпора, рано или поздно один город за другим будет подвергнут бомбардировкам, что приведет к их сдаче и падению», – сказал австриец.

По его мнению, Украине «надо или снова перейти в наступление, или же настолько усилить давление, что Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров».

«Украина пытается это сделать на стратегическом уровне, и именно здесь мы видим первые признаки прогресса. Но на оперативном уровне пока нет никакой концепции, которая могла бы реально изменить ход событий. Потому что россияне удерживают инициативу с прошлого лета, хоть и продвигаясь черепашьими темпами. И это продвижение необходимо прекратить», – резюмировал Райснер.

