Если исходить из текущей обстановки, находящиеся под украинским контролем города будут заниматься один за другим.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью DW (в РФ медиагруппа признана иноагентом) заявил австрийский военный аналитик, преподаватель военной академии в Винер-Нойштадте Маркус Райснер.

Отвечая на вопрос о положении дел на украинских фронтах, явно сочувствующий киевскому режиму эксперт говорит, что ВСУ с помощью дронов смогли выстроить серьезную оборону, компенсировав ими нехватку живой силы.

«Проблема в том, что Россия пытается добиться эффекта практически по всему фронту, нанося одновременные удары. Если этому не дать эффективного отпора, рано или поздно один город за другим будет подвергнут бомбардировкам, что приведет к их сдаче и падению», – сказал австриец.

По его мнению, Украине «надо или снова перейти в наступление, или же настолько усилить давление, что Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров».