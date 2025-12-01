В НАТО уже не скрывают подготовку к «упреждающему удару» по РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

России необходимо готовиться к натовским терактам и провокациям, а также прорабатывать «комплекс мероприятий, в том числе, на территории Евросоюза».

Об этом на канале «Изолента live» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он обратил внимание на интервью британской прессе главы военного комитета НАТО, итальянского адмирала Джузеппе Драгоне.

«Почему он адмирал? Он на вертолёте летал вообще-то всю жизнь. Он заявил о том, что НАТО прорабатывает вопрос упреждающего удара по России. Видите ли, Россия усилила гибридные атаки на НАТО, вспоминая эти непонятно кому принадлежащие беспилотники, повреждения подводных кабелей, где нигде не было доказано участие российских структур, людей, граждан и т.д. Поэтому нужны упреждающие удары по России! И это при том, что они бьют, пусть руками украинцев, но по территории России, по российским гражданским объектам, убивают российских граждан оружием, которое они поставляют. И это он не считает чем-то особым. Мы ещё пока даже не начали им отвечать очень жёстко – на то, что они творят на нашей территории. И тут звучит такое наглое заявление», – отметил Корнилов.

Он предположил, что со стороны РФ последует жёсткий дипломатический ответ на «этот откровенный наглый демарш».