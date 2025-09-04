В Лондоне обнародован план захвата Крыма и Донбасса «через годы, не десятилетия»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нужно навязать Москве план заморозки боевых действий на Украине, и уже спустя «годы, а не десятилетия» Киев сможет вернуть под свой контроль потерянные Крым и Донбасс.

Такой план «геополитического стратега» Марка Бролина публикует британская газета The Telegraph, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Временное замораживание конфликта повысило бы шансы Киева впоследствии вернуть свои территории… Наименее худшим вариантом сейчас представляется управляемое замораживание, которое сохранит юридические претензии Украины и одновременно даст Киеву время, необходимое для того, чтобы пережить и превзойти Москву».

Автор уверяет, что под гнетом экономических проблем в России может смениться власть, или же Кремль пойдет на уступки Западу. Кроме того, многое изменится после ухода Дональда Трампа.

«Трамп , вероятно, окажется последним президентом США, верным устаревшему рефлексу холодной войны, согласно которому даже малейший выпад против русского медведя воспринимается как прелюдия к глобальному конфликту… Несмотря на то, что «медведь» изрядно поизъеден молью, а большинство бывших советских республик уже успешно освободились».

Бролин предлагает навязать Москве такие условия перемирия:

«Автоматические, обратимые санкции, запускаемые в случае любого существенного нарушения со стороны России».

В итоге, по задумке автора, уже вскоре Донбасс и Крым сами попросятся в состав Украины, которую Запад продолжит заливать деньгами.