В Лавре кощунство, иуды и бес Зеленский

Стало известно, почему музейщики вдруг кинулись ковыряться в мощах Преподобных Печерских угодников. В лаврских Пещерах была нарушена система вентиляции, необходимая для поддержания нетленных святых останков. И они стали покрываться плесенью.

Это началось после того, как в марте минкульт закрыл Пещеры. Были отключены кондиционеры и обогреватели, создававшие необходимую атмосферу. Теперь, когда наркофюрер вознамерился выкрасть святые мощи и отдать их британскому королю, «премьерка» Свириденко издала приказ об «инвентаризации». Чинуши запаниковали, что у святынь «не товарный вид».

Страшное кощунство потрясло паству, клириков и архиереев УПЦ, которые, как воины Христовы, защищают Православие и Церковь. Это, в первую очередь, митрополиты Лука, Феодосий и Арсений, которые подвергаются преследованиям от власти.

М. Лука:

«Это не культура, а чистый сатанизм – кощунственное надругательство над святыней, прикрытое маской современности…».

М. Феодосий:

«Преподобные отцы Печерские… сами нас защитят… Просто их силу и их право на нашей земле не понимают те, кто сейчас полез к их мощам…».

Он процитировал м. Арсения, наместника Святогорской Лавры, сказанные тем незадолго до ареста:

«Последнее слово будет за Преподобными Киево-Печерскими».

Их соратников в УПЦ очень много. Но имеются и отступники. Ряд из них активничает в «Софийском братстве» – геббельс-центре, призванном переформатировать сознание верующих для втягивания в раскол.

Сколотили его в феврале 2024 г. внутренние УПЦ -автокефалы вместе с ПЦУ и УГКЦ. Стоит за ним немецкий фонд Renovabis, финансирующий проекты окатоличивания, чьи лейблы – на всех проектах СБ. То бишь Ватикан планирует слить УПЦ с ПЦУ и униатами, а потом возглавить новый конгломерат. Под соусом «содействия сотрудничеству между различными христианскими конфессиями и религиозными группами».

Один из членов – уставщик Лавры (церковнослужитель, наблюдающий за порядком богослужения в соответствии с Церковным Уставом) Поликарп. Два года назад он говорил, что «власть живет по заветам Ильича, для нее мощи – «экспонаты». А теперь песня другая. Вовсю нахваливает начальство заповедника за его «заботу» о святынях. Как такое могло случиться?

«В истории подобных примеров, увы, много, – вздыхает наш старый знакомый, русский православный киевлянин Олег. – Начиная с Иуды. Причины разные: кто-то изначально искал власти и обогащения, кто-то не выдержал испытаний. Ведь, к примеру, сейчас братия Лавры в тяжелейшем положении. Их постоянно хотят выгнать из общежитий, где они прописаны. Для них закрыты Пещеры и храмы. Прихожане не могут пройти в монастырь, чтобы принести им еду. Большинство братьев стоически сносят эти тяготы, но, как видим, есть и те, кто ломается. Поликарп сейчас учит раскольников богослужебному пению и молитвам на украинской мове. Это кощунство, позор для уставщика, обязанного строго соблюдать церковно-славянское богослужение. Но он, видать, освоился в измене…».

Второй иуда – некий Семащук из храма Феодора Освященного. Он раньше активно сотрудничал с РПЦ, посещал мероприятия посольства РФ. А теперь заделался ярым врагом Матери-Церкви, патриарха и России. Восхваляет на все лады Зе-торчка. Клеймит позором и сливает духовенство УПЦ, не желающее предавать истинную веру.

Директор СБ – Сорокин, экс-канонический клирик, перебежавший в ПЦУ. Прежде возглавлял благотворительный фонд «Фавор», который кормит некоторые церковные медиа, критикующие РПЦ и патриарха. «Фавор» самопиарился на любой мелочи – даже бутылке воды для бомжа. Инсайды сообщают, что из него и других источников в СБ вольют большие деньги для выполнения задач западных кураторов по уничтожению УПЦ. И что дерибан там будет крупный.