В Крыму агент СБУ пытался взорвать старшего офицера Минобороны РФ

Иван Самойлов.  
14.07.2025 12:27
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Россия, Сюжет дня, Терроризм, Украина, ФСБ


В Крыму предотвращен громкий теракт, который планировали  украинские спецслужбы.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в пресс-службе Крымского управления ФСБ.

В Крыму предотвращен громкий теракт, который планировали  украинские спецслужбы. Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в...

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Завербованная СБУ девушка 2000 года рождения должна была взорвать одного из старших офицеров Министерства обороны Российской Федерации в поселке Кача, где находится военный аэродром.

Она намеревалась заложить в личный автомобиль военного переданное ей на территории Крыма взрывное устройство.

Как рассказали нам в ФСБ, довести задуманное до конца не удалось: террористка задержана. Кроме того, установлены сотрудники СБУ, осуществившие ее вербовку и подготовку, изъяты компоненты компоненты взрывного устройства западного производства.

Уголовное дело возбуждено по статьям 205 УК РФ «Террористический акт» и 275 «Государственная измена».

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