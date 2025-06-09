В Киеве жалуются, что Китай закрывает импорт дронов для Украины

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Украинские предприятия не в состоянии наладить полную цепочку производства дронов, а Китай начинает перекрывать импорт комплектующих.

Об этом на канале «Есть вопросы» заявила участник карательной операции против ЛДНР в составе сформированного в 2014-м из майданщиков батальона «Айдар», руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы работаем, фактически, только на одном уровне – когда чиновник компенсирует свою некомпетентность нашими налогами. Так когда фронт уже просит о чем-то, прям умоляет, чиновник вбрасывает миллионы бюджеты: вот идите и сделайте что-то, говорит он производителям. И производитель с боями там, сам себе завез еще комплектующих, проходя кучу бюрократических процедур, до сих пор нет полной дерегуляции для производителей. До сих пор дешевле завозить комплектующие из других стран, чем локализовать производство, чтобы обеспечить себе независимость от того же Китая, который может тоже в любой момент перекрыть поставки», – сказала Берлинская.