В Киеве заговорили о таинственных украинских инженерах, «разработавших русским оружие»
Проблема Украины в том, что она не может запустить массовое производство эффективных видов вооружений, несмотря на «лучшие разработки» .
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-офицер ВВС Украины, а ныне замдиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Он считает, что у ВС РФ якобы проблемы со стратегической авиацией, и для русских дорого использовать крылатые ракеты, а потому они делают ставку на более дешевые решения.
«Простой УМПК, который производится на 3D или ЧПУшном станке, который не является станком высокотехнологичным и военным… закупается где угодно», – рассуждал укро-эксперт.
Ведущий с недоумением заметил, почему тогда Украина не может делать что-то подобное.
Гость эфира ответил, что на Украине есть соответствующие разработки, но проблема с масштабированием.
«Давайте не будем поднимать вопрос, чья «Комета», чей этот славный русский разведывательный «Орлан», кто разработал, кто инженеры были, кто это внедрил. Потому что, например, российская «Комета» [модуль спутниковой навигации, разработанный в московском ВНИИРТ «Прогресс»] в свое время весила 25 кг. После появления инженеров, близких нам, то есть с Украины, она стала весить гораздо меньше и стала более технологичной.
Поэтому здесь вопрос к тому, почему мы теряем и не масштабируем», – напускал туман Храпчинский.
