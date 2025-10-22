В Киеве заговорили о таинственных украинских инженерах, «разработавших русским оружие» 

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Проблема Украины в том, что она не может запустить массовое производство эффективных видов вооружений, несмотря на «лучшие разработки» .

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-офицер ВВС Украины, а ныне замдиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он считает, что у ВС РФ якобы проблемы со стратегической авиацией, и для русских дорого использовать крылатые ракеты, а потому они делают ставку на более дешевые решения.

«Простой УМПК, который производится на 3D или ЧПУшном станке, который не является станком высокотехнологичным и военным… закупается где угодно», – рассуждал укро-эксперт.

Ведущий с недоумением заметил, почему тогда Украина не может делать что-то подобное.

Гость эфира ответил, что на Украине есть соответствующие разработки, но проблема с масштабированием.